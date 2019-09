Gustavo Matosas deja Selección de Costa Rica para apostar por San Luis 

Matosas deja Selección de Costa Rica para llegar al San Luis

El entrenador uruguayo Gustavo Matosas, dio a conocer por medio de una rueda de prensa su salida de la dirección técnica de la Selección de Costa Rica, ésto tras un año de haber estado a cargo del equipo. Poco después de darse a conocer la noticia se incrementaron los rumores sobre su regreso al fútbol mexicano, específicamente al banquillo del Atlético de San Luis que un par de horas despidió al estratega Alfonso Sosa.

Durante la conferencia Matosas explicó los motivos tras su separación de la escuadra 'Tica', señalando que ya no se siente cómodo dirigiendo a una Selección ya que él prefiere el trabajo día a día con los clubes, por lo que calificó su experiencia en el fùtbol internacional como aburrida.

"Tengo una posibilidad importante que me acerca mucho a uno de los sueños que quiero conseguir, y también no me siento productivo, me siento como de vacaciones, siento la falta del día a día, en este periodo me he dado cuenta que no es lo que me gusta. No sabía que dirigir a una selección era tan aburrido", expresó a los medios de comunicación.

"No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido" pic.twitter.com/YM9v12xPSm — Teletica Deportes (@TeleticaTD7) September 4, 2019

El uruguayo pagará su cláusula de rescisión para poder dejar la dirección técnica

El Presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica, Rodolfo Villalobos, señaló que el entrenador uruguayo pagará su cláusula de rescisión para poder dejar la dirección técnica del combinado de Costa Rica.

"En Comité Ejecutivo nos dimos cuenta de una serie de situaciones que se presentaban alrededor de Gustavo por lo que nos trasladamos al Estadio Nacional a conversar con él y nos comentó que hará efectiva la cláusula de rescisión entre ambas partes", refirió Villalobos.

