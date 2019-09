Gustavo Matosas burla “Pacto de Caballeros” y es presentado con el San Luis

Luego de que se diera a conocer que algunos dueños de los equipos mexicanos se pusieron en contacto con el propietario del Atlético San Luis, Miguel Ángel Gil, para explicarle el “supuesto” veto que tendría Gustavo Matosas en la Liga MX, por el famoso “Pacto de Caballeros”, el entrenador uruguayo arribó este domingo a la capital potosina para ser presentado como el nuevo estratega de la escuadra rojiblanca.

El uruguayo viajó durante la madrugada de este domingo, en vuelo directo desde Costa Rica con destino hacia San Luis, acompañado por su hijo Cristian Matosas. A su llegada el ex técnico de la Selección tica aseguró estar muy contento por su llegada al plantel, el cual considero como un reto importante dentro de su carrera, ya que el Atlético San Luis le parece un proyecto muy interesante.

Con su regreso al futbol mexicano, Gustavo Matosas, dirigirá a su quinto equipo de la Liga MX luego de estar al frente del Querétaro, León, América y Atlas,sin embargo, solamente con el equipo Esmeralda logró levantar un campeonato de Liga durante la Temporada 2013-2014.

"Contento de llegar a San Luis, es una ciudad que significa mucho para mí. Me contactó Alberto Marrero y me pareció un buen proyecto. Después de que salió Poncho (Alfonso Sosa) recibí la llamada de los directivos", explicó tras su llegada al aeropuerto.

"¿Revancha? No, no lo considero así, tengo 4 campeonatos"

Al ser cuestionado sobre si considera su llegada al San Luis como una revancha tras su breve paso por la Selección de Costa Rica, el timonel aseguró que esto es completamente diferente: "¿Revancha? No, no lo considero así, tengo 4 campeonatos. No me esperaba la respuesta de la gente, me ha encantado y bueno creo que llegó a un lugar muy bueno para hacer fútbol".

