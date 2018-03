Agencias/Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.- Gullit Peña logra doblete en triunfo de visita del Rangers, parece indicar que el descanso en la Fecha FIFA le ha caído de maravilla a Carlos Peña. Esta tarde el mediocampista mexicano anotó los dos goles con los que el Glasgow Rangers derrotó al St. Johnstone en la Scottish Premiership. A lo largo de las últimas semanas el Gullit ha sido muy criticado por la prensa escocesa debido a que no ha respondido como ellos esperaban, y es que quizá los periodistas de aquel país creían que Peña estaba en un nivel similar al que tenía en el 2014, pero eso no ha sido así. Sin embargo, hoy el exjugador del León sí mostró un poquito del talento que tiene en los botines. Peña anotó el primer tanto de su equipo al minuto 27 con un certero remate de zurda. El mexicano, barriéndose, remató de botepronto un servicio complicado de James Tavernier y puso la bola en la escuadra. El partido llegó al medio tiempo con el marcador 1-0 a favor del Rangers. En la segunda mitad el cuadro ‘vigilante’ se echó para atrás pero aguantó bien los embates rivales. A unos diez minutos del final el Gullit Peña volvió a aparecer y con un cabezazo marcó el 2-0. El ex futbolista de Chivas jugó 85 minutos y el partido finalizó 3-0. Estos fueron los goles dos y tres del mexicano en liga con el conjunto escocés y el cuarto contando todas las competencias. El primer gol liguero del mexicano cayó el nueve de septiembre en la goleada 4-1 del Rangersal Dundee, mientras que en copa el mediocampista anotó en una ocasión, en un partido frente al Patrick Thistle.

