"Gullit" Peña es el nuevo fichaje en Antigua GFC de Guatemala

Carlos “Gullit” Peña Rodríguez se ha convertido en el nuevo fichaje para el team Antigua GFC de Guatemala, donde jugará como mediocampista.

Este anuncio llega tras su salida del Club Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos, comúnmente conocido como FAS, quienes hace poco consiguieron la victoria en la liga de El Salvador cuando aún se encontraba el futbolista mexicano.

Antigua GFC será el nuevo en el que estará el mexicano Carlos Peña/Foto: Twitter

El Antigua Guatemala Fútbol Club será el segundo equipo centroamericano en el que veremos a Carlos destacarse, pero es el club número once en su carrera, ya que también ha formado parte de Pachuca, León, Chivas de Guadalajara, Cruz Azul y Necaxa en México, así como Rangers de Escocia, entre otros.

Salida de “Gullit” Peña de CD FAS genera polémica

No todos los fanáticos estuvieron conformes con la saluda de "Gullit" de FAS/Foto: Twitter

La salida del futbolista “Gullit” Peña del CD FAS generó polémica entre los fanáticos del equipo salvadoreño, ya que muchos no esperaban que el deportista dejara “tan pronto” el club. Sin embargo, algunos internautas consideraron que Carlos no le aportó tanto al FAS, así que no lamentaron su partida.

Por otra parte, en las redes sociales de Futbolistas Asociados Santanecos se despidieron de Peña con una serie de fotos emotiva y escribieron:

“Luego de un par de meses, fuiste parte crucial con tu liderazgo, entrega y compañerismo para darnos el título que anhelábamos desde hace 11 años. Te vas como campeón y todos los fasistas siempre te recordaremos”.

Mientras que el mexicano también recurrió a su cuenta de Instagram para dar gracias a su ahora ex equipo de fútbol, y sus seguidores le desearon lo mejor en esta nueva etapa.

Antigua GFC busca una nueva victoria con Peña

Antigua actualmente es dirigido por Roberto Montoya/Foto: Fútbol Chapín

Antigua GFC tiene un total de cuatro coronas: Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019, además de los subcampeonatos en el Clausura 2001 y Apertura 2019. Pero con la llegada de Peña, esperan que añadir una victoria más a su historia.

A sus 31 años, Carlos “Gullit” Peña llega al equipo guatemalteco donde será dirigido por el mexicano Roberto Montoya, luego que el Torneo Clausura 2021 salvó de forma agónica la categoría para no descender a Primera División.

El resto de los refuerzos que estarán con Carlos en Antigua son: Frank de León, Kevyn Aguilar, Heriberto Olvera (México), Pedro Báez (Paraguay), Diego Navas, Santos Crisanto, Romario Da Silva (Brasil), César Archila, Braulio Linares, Omar Morales (México) y Elder Guardado.

