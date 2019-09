Guillermo Ochoa será investigado por la Disciplinaria tras presunto escupitajo

Luego de toda la controversia que generó el Clásico Nacional, el Director Deportivo del Club Guadalajara, Mariano Varela, dio a conocer que el director de operaciones de la Liga BBVA, Víctor Guevara, le confirmó que la Comisión Disciplinaria investigará el supuesto "escupitajo" de Guillermo Ochoa en contra del defensor Antonio Briseño, esto luego de que el jugador rojiblanco lesionara gravemente a Giovani Dos Santos tras una fuerte entrada.

“Yo ya hablé con Guevara (director de operaciones de la Liga), y van a investigar lo sucedido con Ochoa. Yo no he platicado con Pollo (Antonio Briseño). Lo que creo es que es un tipo muy educado y no creo que haga eso, hay que analizarla. Eso ya lo hace la Comisión Disciplinaria”, declaró de manera mesurada el Directivo de las Chivas.

"Memo Ochoa es un tipo muy educado y la verdad no creo que haya tenido intención de escupir. El árbitro no tuvo nada que ver en el partido de ayer. Perdimos por muchos factores y si no es por Toño, hubieran sido más goles": Mariano Varela. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/Xd7VWDaZzX — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) September 29, 2019

A pesar de que Varela dejó en claro que el Rebaño no piensa interponer ninguna queja ante la Comisión por la presunta acción "premeditada" de Ochoa, las autoridades de la Liga Mx están obligadas a investigar de oficio los hechos ya que existen elementos como para revisarla de forma puntual.

Al respecto, el guardameta azulcrema Guillermo Ochoa aclaró de manera inmediata lo sucedió y desmintió dicha acción, asegurando que él nunca nunca escupió sobre el rostro de Briseño como lo hacen parecer las fotografías que se han viralizado en redes sociales, imágenes que insistió han sido editadas con fines de confundir al público.

En su defensa, el arquero seleccionado nacional compartió varios post de la afición que lo defiende y de algunos analistas deportivos; en donde se muestra claramente que el "escupitajo" no existió como tal, sino que fue producto de la saliva que salió de la boca de Ochoa al gritarle de manera enérgica al jugador del Guadalajara:

"Así es... NUNCA escupí"

La foto original... la otra está editada pic.twitter.com/nw2xWvgadm — heber escandon (@heber_escandon) September 29, 2019

En la cédula arbitral no hay registro del escupitajo

Cabe mencionar que en el reporte arbitral entregado por el silbante Fernando Guerrero, no existe registro alguno del escupitajo de Ochoa, por lo que resta esperar a ver si Antonio Briseño sale a desmentir esta situación.

