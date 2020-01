Guillermo Ochoa manda mensaje de apoyo a Víctor Guzmán (VIDEO)

Guillermo Ochoa manda mensaje de apoyo a Víctor Guzmán

Luego de toda la polémica e incertidumbre presentada durante las últimas horas, en donde finalmente se ha dado a conocer que Víctor Guzmán arrojó positivo en una prueba antidopaje, realizada el pasado 10 de agosto tras un partido de Pachuca ante Querétaro en el Torneo Apertura 2019, hecho que ha separado al futbolista de las Chivas Rayadas del Guadalajara para este Torneo de Clausura 2020, tras su impresionante contratación de 12 MDD.

Víctor Guzmán con el Pachuca

Memo Ochoa vivió una situación similar

Ante esta situación, el portero de las Águilas del América, Guillermo Ochoa, declaró en conferencia de prensa realizada durante el torneo de futbol infantil Copa Bimbo, en donde habló sobre la complicada situación que está viviendo actualmente el “Pocho” Guzmán, luego de un presunto doping positivo que podría poner en riesgo el resto de su carrera como futbolista profesional.

Memo Ochoa habló sobre el caso Guzmán

"Yo pasé por un caso similar, no igual. Me gustaría ser prudente porque yo sé por lo que está pasando él. Lo que ahora él necesita es ayuda. Mi tema fue distinto y por lo mismo creo que mi opinión no vale", expresó el portero de las Águilas.

En otro tema, Guillermo Ochoa también aprovechó para comentar sobre los objetivos y aspiraciones que tiene el equipo del América en este año 2020, asegurando sin temor a equivocarse que espera conseguir el doblete en este semestre tanto en la Liga MX como en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Memo Ochoa asegura que el América conseguirá el doblete

