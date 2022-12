Guillermo Almada quiere dirigir a Uruguay, no a México

La Selección Mexicana se ha quedado sin entrenador luego de que fracasaron en Qatar 2022 de la mano de Gerardo Martino, por lo cual el nombre de Guillermo Almada había sonado muy fuerte para tomar el lugar, pero parece que él estaría más interesado en otro país.

Desde hace algunas semanas que se ha mencionado que México no planea todavía contratar a un entrenador nuevo, sino que evaluarán todo lo que se hizo durante estos cuatro años para sacar las conclusiones de qué es lo que necesitan, de cara al siguiente ciclo mundialista.

Esto implica que, si alguno de los entrenadores que les interesa recibe una oferta de otro equipo o selección, puedan perder la oportunidad de contar con alguien de mayor nivel o una oportunidad con entrenadores de alto calibre.

Sin embargo, uno de los favoritos ha dado a conocer que su intención no pasa por dirigir a México, sino a la selección de su país y en La Verdad Noticias te contamos todo al respecto de las declaraciones de este entrenador.

Sueña con Uruguay

Uruguay tuvo un mal Mundial

Otro de los combinados nacionales que fracasó en este torneo fue el de Uruguay, que ahora analiza si Diego Alonso continuará bajo los mandos de este equipo o no, Almada no ha dudado para alzar su mano y tomar el puesto.

‘’Lo que más me moviliza y me quita un poco el sueño es dirigir nuestra Selección, porque es mi país. Con el respeto que me merece Diego Alonso, con quien antes del Mundial compartí una charla muy corta y tenemos un gran ida y vuelta’’, comentó.

Guillermo Almada no negocia para ir al Tri

Almada quiere dirigir a Uruguay

En este mismo sentido coma el entrenador uruguayo ha declarado que, hasta el momento no tiene negociaciones abiertas ni con México, ni con Ecuador, desmintiendo todos los rumores que lo ubicaban en los banquillos de estas selecciones.

Hasta el momento, Guillermo Almada continúa siendo el entrenador del equipo Pachuca, que es el actual campeón de la Liga MX, aunque se dice que hay una cláusula en su contrato que le permite ir al extranjero o con cualquier combinado nacional.

