Guillermo Allison pidió salir del Cruz Azul por llegada de Jurado

El segundo portero de Cruz Azul, Guillermo Allison cada vez tiene un pie fuera del club, luego de la llegada de Sebastián Jurado proveniente del recién desafiliado Veracruz, por lo que el veracruzano llegaría para competir con Jesús Corona para el Clausura 2020, por lo que el chiapaneco pidió la salida del equipo para encontrar mejores oportunidades en el futbol mexicano.

En las primeas horas entrenamiento de hoy miércoles la prensa le preguntó al guardameta cual serán sus planes para este 2020 “Hablé con la directiva y pedí salir, quiero buscar un lugar donde pueda tener mayor regularidad para poder competir y jugar cada fin de semana y ganar algo", expresó.

Guillermo Allison ya no quiere seguir en el Cruz Azul

El cancerbero celeste, no descartó la posibilidad de jugar en el Ascenso Mx, pues lo que busca es competir y ganar algo en el futbol mexicano. Cabe mencionar que Guillermo Allison tuvo la posibilidad de ganarse la confianza de la directiva de la máquina, cuando dirigía Pedro Caixinha, la Copa Mx fue uno de los torneos en donde tuvo una constante participación, sin embargo los errores de Guillermo eran notorios por lo que cedieron el lugar a Corona nuevamente.

Aseveró que ya tienen opciones de emigrar a otro club, sin embargo verá que es lo más conveniente para él y su familia, pues busca también un lugar apto para que puedan vivir bien. Asimismo comentó sobre su etapa en el Cruz Azul, quien agradecido por todo lo que le aportó al equipo y de estar en una institución muy importante de México.

"Me voy tranquilo, el tiempo que estuve acá ha sido maravilloso. Jugar para este club ha sido espectacular. He pasado más de 14 años en Cruz Azul y sólo tengo palabras de agradecimiento para la institución, he sido muy feliz aquí”, finalizó.

