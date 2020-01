Guido Rodríguez se despide del América con emotivo mensaje en Instagram (Fotos y Video).

El futbolista argentino Guido Rodríguez se convirtió en su paso por el futbol mexicano como uno de los mejores extranjeros de los últimos tiempos, en el conjunto del América se volvió un baluarte y el péndulo del conjunto de Miguel Herrera, ahora tras emigrar al futbol español con el cuadro del Betis; el volante sudamericano en un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram aprovechó para agradecer al futbol mexicano, xolos y en especial a la gente que labora en el cuadro de Coapa y a todos los seguidores de las Águilas.

"Me toca despedirme de un club que amo y que me dio tanto... se me hace muy difícil hacerlo, pero era tiempo de crecer, de ser valiente e ir por más”, fueron las palabras con la que inició la despedida el internacional argentino.

Guido Rodríguez de 25 años de edad llegó al conjunto del América en el 2017, en donde participó en 122 duelos, marcó 12 tantos y logró colaborar con tres asistencias; con las Águilas el volante sudamericano conquistó la Liga MX en el Apertura 2018, la Copa MX en el Clausura 2019 y el Campeón de Campeones 18-19.

“Hoy seguimos por caminos diferentes pero quedan conmigo los grandes momentos que creamos juntos, y aprendo de los que no fueron tan buenos. ómo lo dije siempre les entregué todo, no me guarde nada, eso me deja tranquilo. Les agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico por haber confiado en mí, a los dirigentes y a todo el staff por la familia que formamos. Estoy seguro que les va a ir muy bien por qué se quedan en el más grande de méxico. Gracias afición por tanto cariño. Gracias al fútbol mexicano y Xolos por abrirme sus puertas, y gracias a todos por su respeto”.

“Los voy a extrañar @clubamerica" . Escribió Guido Rodríguez en lo que fue la despedida de la afición del América.

