Guía básica para disfrutar el Super Bowl LIII ¡Todo lo que debes saber!

El Super Bowl 2018 se realizará a las 18:30 tiempo del centro de México.

Febrero, mes del amor y amistad pero sin duda alguna también llega el día más esperado para los amantes de este deporte e incluso para los que no son conocedores de esta disciplina, promete ser un buen show.

La edición LII de la Super Bowl se disputará el día de mañana cuando New England Patriots y los Angeles Rams se enfrenten en el Mercedes Benz Stadium donde ya se vive toda una fiesta en el futbol americano.

¡Patriotas vs Carneros por el Super Bowl LIII!

En medio de ellos habrá un premio de US$200 mil para cada jugador del equipo ganador y US$100 mil para cada miembro del subcampeón. También estará el trofeo Vince Lombardi: 56 centímetros de altura y 3 kilogramos de peso, hecho totalmente de plata y valorizado en 50 mil dólares. Su elaboración, a cargo de la exclusiva joyería Tiffany Co., toma en total tres meses.

En su historia, los Patriots han ganado 5 veces el Super Bowl (2002, 2004, 2005, 2015 y 2017). Los Rams, por su parte, solo lo han conseguido una vez, en el 2000.

El Súper Tazón se ha caracterizado por reunir a jóvenes y grandes para disfrutar de esta icónica final donde el campeón de la Conferencia Americana se medirá contra los dueños de la Nacional.

Algunos aficionados de la NFL querrán saber o recordar datos esenciales del deporte americano mientras que para los que no son muy conocedores disfrutarán con más emoción este encuentro.

Primer partido de americano

El primer partido de Football, se jugó en la Universidad de Rutgers hace 149 años, el 6 de noviembre de 1869 donde ganaron los locales a Princeton por 6 goles a 4.

Todo lo que tienes que saber

Dos equipos de 11 jugadores cada uno, tienen el objetivo de marcar puntos pateando la pelota entre palos o teniendo posesión de la pelota dentro de las diez yardas que hay detrás de la línea de gol del oponente. (Una yarda es algo menos de un metro: 91,44 centímetros)

El terreno de juego es rectangular midiendo 120 yardas de largo y unas 53 yardas de ancho. Las 10 yardas de cada extremo delimitan la línea de gol del final del campo. El terreno de juego está elimitado por líneas cada 5 yardas. Hay marcadores numéricos cada 10 yardas.

La pelota es oblonga y mide 29 centímetros de largo y 71 de diámetro en el centro. El travesaño de los postes de gol está a 3 metros de altura y miden 6 metros de largo.

Los jugadores llevan cascos de plástico indeformables con una máscara en forma de malla de plástico irrompible, recubierta de goma además de llevar hombreras y varias protecciones en riñones, costillas, muslos y rodillas. Juegan con botas de tacos.

Hay 7 árbitros en el campo los cuales visten camisetas listadas negras y blancas pero el juez principal lleva una gorra blanca, los demás jueces gorras negras.

¿Cuánto dura?

Sobre su duración, un partido dura cuatro cuartos de 15 minutos y hay un descanso de 15 minutos

Entre el segundo y el tercer cuarto excepto en el Super Bowl donde dura el doble para dar paso al halftime. Por lo tanto el tiempo total de un partido supera las 3 horas.

Al iniciar se lanza una moneda para elegir qué equipo ataca de inicio, es decir recibe el saque inicial o defiende (patea de inicio). El orden se invierte al inicio de la segunda mitad. Entre el 1er y 2do cuarto y entre el 3er y 4to cuarto no se patea, simplemente se cambian campos.

Mientras que para comenzar cada mitad del encuentro el equipo defensor patea el balón desde las 30 yardas lo más lejos posible. Si el equipo atacante recepciona el balón puede optar por correr hasta ser placado o parar y empezar en su línea de 20 yardas.

Los equipos sacan al campo 11 jugadores que son de ataque o de defensa en cada momento según tengan la posesión de la pelota o no. Los equipos pueden tener hasta 53 jugadores preparados para participar en cada partido.

Línea de Scrimmage

La línea delimitada por la posición de la pelota se llama Línea de Scrimmage. Nadie puede atravesar el otro lado de la línea hasta que el equipo de ataque mueva la pelota. Los jugadores ofensivos deben alinear 7 jugadores en la línea antes de iniciar ataque

Un jugador situado detrás del jugador que pone la pelota en movimiento es el más importante. Es el quarterback. Su propósito es lanzar la pelota a otros jugadores hacia delante o cedérsela a uno para que corra con ella donde los 11 defensas del rival es prevenirlo

Los jugadores de ataque tienen 4 oportunidades (downs) para avanzar 10 yardas sin ser placados. Si no lo logran deberán ceder la posesión al equipo contrario. Si logran avanzar 10 o más yardas tendrán otras 4 oportunidades. Hay marcadores de posición y down.

Si un jugador ofensivo atraviesa la línea de gol con la pelota o la recibe dentro del espacio entre la línea de gol y la línea de fondo su equipo se anota 6 puntos. Esta forma de anotar es mejor conocido como touchdown.

Si un equipo marca un touchdown, puede intentar marcar un punto extra pateando la pelota entre los palos, sacando la pelota desde la línea de 15 yardas. Puede en vez de eso, optar por una sola oportunidad para pasar o correr la pelota de nuevo para obtener 2 puntos.

Si un equipo no puede lograr un touchdown puede optar en su cuarto down por tirar entre los palos. Si acierta logra 3 puntos. Según la distancia a la que esté de la línea de gol puede ser más o menos factible que el pateador acierte. La defensa intentará pararlo.

Si un equipo no tiene éxito atacando, es decir no logra avanzar 10 yardas para conquistar un 1st down o no marca, aleja el balón con una patada llamada Punt. El equipo contrario puede optar por quedarse donde la recibe o correr hasta ser placado.

Al margen del Quarterback hay jugadores designados para correr la pelota (Running Back) y otros designados para recibir pases (Tight Ends y Wide Recievers). El resto se encarga (en general) de proteger al Quarterback cuando el equipo mueve la pelota.

El jugador que pone en movimiento la pelota, llamado Center, ocupa el eje de la formación ofensiva. Pone la pelota en movimiento cuando el Quarterback le da una señal verbal conocida por el equipo que ataca. El Quarterback puede elegir estar cerca o lejos del Center.

El objetivo

El objetivo primordial de la defensa es que NO avance 10 yardas o anote el equipo contrario e intentar robarles la pelota. Para ello pueden recurrir a placar al jugador que tiene la pelota o impedir que le lleguen pases.

Hay muchas reglas para limitar la agresividad defensiva como la de proteger la integridad física de los Quarterbacks, evitar contactos innecesarios sin pelota o prevenir las conmociones cerebrales. Si un equipo se propasa es penalizado.

Hay tres grandes acciones defensivas pero una resulta en puntos. Si el equipo atacante es placado detrás de su línea de gol es un Safety que resulta en 2 puntos para el equipo defensor. Ese es otro motivo por el que el equipo atacante quiere alejarse de su línea de gol.

Cazar un pase por parte de la defensa se llama interceptación y hace que cambie de posesión la pelota. Fumble es cuando el equipo atacante pierde la pelota cuando está en juego. El equipo que la recupere atacará.

Se pueden hacer tantos cambios de jugadores como se quiera cuando el balón esté parado. Cada equipo tiene grupos de jugadores específicos de ataque, otros de defensas y otros para acciones especiales como field goals, extra points, punts y kickoffs.