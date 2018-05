Guardiola: "Intentaremos que el Real Madrid no gane su cuarta Champions League consecutiva".

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola no ha duda en elogiar lo conseguido por el Real Madrid y el Barcelona, consiguiendo la tercera Champions League consecutiva y el doblete respectivamente. Mencionando que intentarán lo posible por que el conjunto merengue no consiga su cuarta Liga de Campeones de manera consecutiva.

Tras el acto de presentación del nuevo Patronato de la Fundación Cruyff del que formará parte junto a Carles Puyol, Joan Laporta o Xavi Hernández, que no estaba presente.

El estratega español Pep Guardiola dijo que lo que hizo el Madrid cuando empató el Liverpool, demostró lo que es el conjunto merengue.

Guardiola ha recordado que el Madrid "controla muy bien estas situaciones de partidos de eliminatorias" lo cual es "para sacarse el sombrero".

"Ganar tres Champions seguidas demuestra la calidad del equipo, del entrenador y del club. Intentaremos que no ganen la cuarta", ha dicho el técnico de los 'citizen', quien ha desmentido que piense en la contratación del madridista Isco: "No, el City no va a fichar a Isco".