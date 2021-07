Guardia de seguridad mata a dos compañeros y se suicida tras ser despedido

Víctor “N”, de 35 años, ex elemento de seguridad de la empresa Degasa Civac, ubicada en la calle 36 del Parque Industrial Civac, en el municipio de Jiutepec, Morelos, mató a dos de sus ex compañeros y después se suicidó tras haber perdido su empleo.

Las circunstancias que puede vivir una persona en lo individual, en torno a su empleo y a su condición económica, a su estabilidad emocional. Ahí no hubo un robo, un asalto, una agresión, digamos, patrimonial, indicó el fiscal general de justicia de Morelos, Uriel Carmona.

“Ahí se trató de un ex empleado de una empresa que se presentó a hacer un reclamo de índole laboral, no sabemos si con justificación o no. El tema es que, al hacer ese reclamo lo hizo violentamente y privó de la vida a dos personas, y posteriormente se quitó la vida,

El guardia de seguridad uso una 38 súper

Los empleados de la empresa fueron evacuados.

Según información dada a conocer por Proceso, el guardia de seguridad utilizó un arma corta de grueso calibre .38 súper. “Él había trabajado en esa empresa, eso ya está corroborado. Entonces no hay un tema de impunidad porque el responsable murió en la escena”, indicó el fiscal.

Ahora están investigando si existen vínculos de esa arma con otros hechos delictivos y espera los dictámenes de balística, indicó en un video de 1:19 minutos compartido por PuntoPorPuntoTV en redes sociales.

De acuerdo con un video de 1:25 minutos que circula en redes sociales, los hechos se registraron el lunes 28 de junio. El sujeto confrontó a la persona que lo había despedido. Los elementos de seguridad se lo impidieron y, tras entrar a la empresa en su motocicleta, los asesinó.

El guardia disparó a quema ropa

Una cámara grabó una oficina vacía a la que llegó el agresor vestido de azul. Se quitó el casco de motociclista y abrió su mochila, cuando de pronto salió María de Jesús “N”, de 42 años y elemento de seguridad, y enseguida entró Jorge “N”, quien portaba un impermeable color amarillo.

El sujeto sacó la pistola y disparó a la mujer en el pecho. Después se volteó hacia el hombre contra quién descargó el arma en al menos seis ocasiones. El sujeto dejó sobre una mesa su casco y la mochila negra que traía consigo.

