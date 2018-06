Guardado habló sobre Neymar: “Le gusta exagerar las faltas, tirarse”

El mexicano, Andrés Guardado fue cuestionado en conferencia de prensa sobre los Octavos de Final del Mundial Rusia 2018, donde la Selección Mexicana de Futbol se enfrentará a la Selección de Brasil, además, fue cuestionado sobre Neymar Jr. Y se sinceró al decir que el brasileño exagera las faltas que se le cometen.

Ante el próximo partido de los brasileños contra los mexicanos, específicamente hablando de Neymar Jr. Y las faltas que, de acuerdo al mexicano, exagera en el terreno de juego. Mencionando que será labor del VAR y del silbante revisar dichas jugadas.

"Todos le conocemos, no me corresponde a mí ni a nosotros juzgarlo. Sino a los árbitros y la FIFA, ver su estilo de juego, saber manejarlo. Le gusta exagerar las faltas, tirarse mucho. Los que tienen que poner un alto son los árbitros no nosotros", dijo Andrés Guardado

Sin la familia y la unión nada, con ellos todo pic.twitter.com/p15CsUyJAA — Andrés Guardado (@AGuardado18) 23 de junio de 2018

Andrés Guardado habla del partido de México contra Brasil

El futbolista también aprovechó para comentar cómo veía el próximo partido de la Selección Mexicana de Futbol, donde se medirán contra Brasil en los Octavos de Final del Mundial Rusia 2018.

Además, comparó el encuentro ante Brasil con el duelo contra Alemania en la primera jornada del Mundial Rusia 2018, pues aseguró que nunca se le había ganado a los alemanes en justas mundialistas y esta vez lo hicieron.

"No se le había ganado a Alemania en un Mundial y lo conseguimos. Vamos a hacer lo posible por hacer historia, la estadística no juega", señaló Andrés Guardado.

“Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo”. Vince Lombardi. Hoy estamos mas unidos que nunca. pic.twitter.com/lhx621pHKG — Andrés Guardado (@AGuardado18) 28 de junio de 2018

Será el próximo lunes a las 09:00 horas cuando México y Brasil se vean las caras para los Octavos de Final del Mundial Rusia 2018 y, así definir qué selección seguirá con el sueño mundialista.