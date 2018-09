Gronkowski declara tras avasallante derrota

Declaraciones de Gronkowski tras avasallante derrota.

Aunque ha comenzado la tercera semana de esta ansiada temporada. No podemos dejar pasar uno de los grandes eventos que se vivió en el cierre de la semana 2. Este fue, la aplastante victoria de los Jacksonville Jaguars sobre New

England Patriots.

Jaguares tenia un compromiso propio, y era romper con esos 23 años en los cuales no habían podido lograr una victoria sobre Los Pats.

Pero no solo los derrotaron. En todo momento se mantuvieron determinantes, con un dominio del juego absoluto, logrando así un resultado avasallador.

No podemos evitar pensar en Jacksonville como un posible candidato para este Super Bowl.

No se hicieron esperar las clásicas preguntas hacia las figuras de los Patriotas debido a las afirmaciones Jalen Ramsey en días pasados. Ante los cuestionamientos, Tom Brady no tuvo reparo alguno en contestar abiertamente y hasta cierto punto emitió algunos halagos para Ramsey. Sin embargo el ala cerrada, Rob Gronkowski dijo “no darle mayor importancia.” ¿Exceso de confianza?...

Fue posterior al juego, que Gronkowski nuevamente apareció, pero esta vez si reconoció el trabajo de los Jaguares, elogiando directamente a su entrenador, Doug Morrone.

"Ellos hicieron un buen trabajo general. Vi el video del partido, todo lo que hicieron. Tienen buenos jugadores. Tengo que jugar mejor. Hicieron un buen trabajo. Son un buen equipo"

Por su parte Tashaun Gipson, safety de Jacksonville, declaro acerca del enfrentamiento ofensivo que tuvo con New England, disculpándose por no haber propiciado el duelo que esperaban entre Gronkowski y Ramsey.

"Mucha gente quería ver un enfrentamiento con Jalen, así que me disculpó por no haber otorgado el duelo", expresó el defensivo de 28 años. "Siento que nunca había conocido un tight end que no pudiera marcar. He estado haciendo esto desde el año pasado y es un enfrentamiento del que estaba emocionado. [Gronkowski] no estaba emocionado porque solamente soy Tashaun Gipson.”