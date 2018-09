Griezmann molesto con FIFA por estar en la terna de The Best.

El atacante francés declaró de manera irónica al no ser considerado para estar en la terna de The Best y criticó a la FIFA, lamentando que no hubiera ninguno de los ganadores de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Antoine Griezmann de 27 años de edad ha lamentado que no haya ningún futbolista de la Selección de Francia que ganó la Copa del Mundo en 2018 entre los favoritos para el premio The Best de la FIFA, “algo raro y sorprendete” cuando es un premio de la misma organización.

"Ganamos la Copa del Mundo y no hay ningún francés en el podio. Son decisiones propias, pero que no haya ningún campeón del mundo es sorprendente", estimó el delatero en una entrevista publicada por el diario 'L'Équipe'.

Griezmann cree que debe estar en la terna por el Balón de Oro.

De igual manera el atacante del Atlético de Madrid consideró que él debe estar en los candidatos para ganar el Balón de Oro.

"Comparando 2016 y este año, en mi opinión tendría que estar entre los tres. En 2016, perdí dos Finales y no estuve. Ahora he ganado tres Finales (Liga Europa, Copa del Mundo y Supercopa de Europa). Así que normalmente tengo que intentar marcar más en la Liga, en la Liga de Campeones”.

Griezmann sabe que no está en él el tomar la decisión para formar parte de los candidatos a los premios individuales y que en esta campaña ha estado en los momentos decisivos.

"He ganado tres trofeos, he estado en los momentos decisivos, pero no soy yo quien vota", explicó.

Los finalistas para el trofeo son los mismos que para el mejor jugador de la temporada de la UEFA, Luka Modric, Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo.