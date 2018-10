Griezmann contempló que el Balón de Oro lo merece un francés

El atacante Antoine Griezmann contempló que la edición de este año del Balón de Oro lo merece un francés, "en el mejor equipo del mundo tiene que estar el mejor jugador del mundo".

"Para mí sería un sueño (ganar el Balón de Oro). Históricamente es lo más de lo más. Sólo hay cracks, jugadores ejemplares entre los ganadores. Sería un sueño ser un ejemplo para los demás", afirmó.

Griezmann, quien aparece entre los 30 aspirantes a lado de otros seis galos, cinco de ellos campeones del mundo, indicó que sería una consolación para él si no lo conquistara pero otro compatriota lo consiguiera.

"Me gustaría que fuera un francés", aseguró el futbolista.

En relación a las polémicas declaraciones que realizó días atrás, cuando afirmó que se sienta en la misma mesa que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, conquistadores de los cinco últimos Balones de Oro, aclaró que se refería sólo a esta campaña y no al conjunto de su trayectoria.

"Este año he ganado la Supercopa de Europa, la Europa League y el Mundial de Rusia. Por eso usé la imagen de la mesa de Messi y Ronaldo. En toda una carrera es difícil acercarse a ellos, pero en un año, creo que es posible", señaló Griezmann en una entrevista que comparte la revista France Football.

Subtítulo: Aclaró la comparación con CR7 y Messi

El futbolista del Atleti, quien recibió fuertes críticas por su comparación con el portugués y el argentino, entre todas las del defensor del Real Madrid, Sergio Ramos, admitió que tenía que haber especificado que se refería sólo a 2018.

"En una carrera no me comparo. Ellos son auténticas leyendas. Cada año están ahí, no se cansan nunca, marcan 50 goles, ganan trofeos, Balones de Oro y vuelven a estar", sentenció.