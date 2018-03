Gran victoria del PSG sobre el Bayern Munich

El cuadro parisino venció 3 a 0 al cuadro alemán, el PSG mostró un increíble juego

Elle dio una cátedra de futbol al, y para muestra el marcador final que fue deLa casa de los franceses fu testigo de lo que elementos comoorquestaron una aplanadora para quedarse con los tres puntos y así lograr su segundo triunfo consecutivo en la Champions League con respecto a la fase de grupos. Los parisinos se fueron rápido arriba en el marcador, fue al minuto dos cuando, y el destino del juego lo estaba escribiendo de manera anticipada. El club alemán no tuvo capacidad de reacción. El PSG no le prestaba el balón al Bayern, su juego vertical le estaba haciendo mucho daño, además de la inteligencia de. Fue al 31', cuandomandó el balón a las redes, le pegó con calidad con la pierna derecha y la pelota no la pudo detener el arquero, Sven Ulreich. Al descanso pudieron irse con mayor ventaja los locales, sin embargo Neymar no traía fina la puntería. Para la parte complementaria, el París seguía con su alto nivel de juego, y en una jugada que armó Mbappé, la pelota en rebote le cayó a los pies de Neymar, quien ahora sí no perdonó y pateó con fuerza el esférico para el 3-0 al 63'. Los jugadores de Bayern nunca se pudieron encontrar.por la manera en que su rival los dominó durante los 90 minutos, y el 3-0 final fue justo y contundente para los franceses. Con la victoria, Paris Saint-Germain logró seis unidades y se coloca como líder del Grupo B, los alemanes se quedaron con tres puntos.