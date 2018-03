Gran inicio de los Tigres de Quintana Roo en la LMB con espectacular debut del cancunense Ricardo Rivero

Con la garra derecha, los Tigres de Quintana Roo arrancaron su primer compromiso en la Temporada de primavera 2018 Alfredo Harp Helú de la Liga Mexicana de Beisbol luego de imponerse por 13-6 ante los Piratas de Campeche en el Estadio Nelson Barrera Romellón.

La actuación estelar se la llevaron los nueve bateadores de bengala al anotar al menos una vez y ocho de ellos destacaron con multi hit y José Amador y Jason Bourgeios hicieron lo propio para aportar tres imparables cada uno.

Cabe destacar que una de las sorpresas de la velada fue Ricardo Rivero Baquedano quien hizo historia al ser el primer cancunense en debutar en un equipo profesional y lo hizo con honores al ponchar a José Lugo, aunque también permitió dos hits y una carrera para dejar el juego a Jesús García.

“Estaba nervioso pero también emocionado, el estadio estaba lleno pero lo disfruté mucho”- Dijo.

Sobre este primer partido oficial con los Tigres de Quintana Roo, Rivero destacó “La gente que me conoce sabe que para mí llegar aquí no fue fácil, me costó mucho trabajo pero lo logré y estoy agradecido con la oportunidad, es un equipo histórico y la confianza que la directiva depositó en mí y en mi trabajo se verá reflejada esta temporada porque voy a dar lo mejor de mi”

Sobre la unión que destaca en el equipo de bengala mencionó “Estoy seguro que el equipo va a dar mucho de qué hablar, estamos muy unidos, venimos fuertes y sí hay mucha competencia pero también haremos grandes cosas trabajando en equipo, buscaremos el campeonato”

Finalmente, Ricardo dijo que es importante para todos los jugadores del “equipo que nació campeón” que la gente los vaya a apoyar sobre todo cuando jueguen en casa ya que la motivación es muy importante para ganar y que ellos puedan responder con buenos resultados.

Este sábado a partir de las 19 horas locales, ocho de la noche tiempo de Quintana Roo, será el segundo juego de la serie y de la temporada, siendo los lanzadores probables, Tyler Kane por los de bengala, y Ulises Joaquín por los bucaneros