Golovkin asegura que el 'Canelo' Álvarez "huye" para una tercera pelea.

El peleador kazajo Gennady Golovkin aseguró en en un día de medios que se le hizo recientemente, que el tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez “huye” de un tercer combate, pues durante dicha conversación el boxeador de 37 años de edad dijo que ya tenían un contrato para enfrentarse el pasado 14 de septiembre.

"Dice sí, dice no. Todo lo que está diciendo de sí pelear conmigo o no, parece una justificación de no querer hacerlo, lo dijo en septiembre 14 y lo sigue diciendo, se sigue excusando. "Teníamos un contrato, íbamos a pelear en septiembre 14 y huyó, qué puedo decir", dijo Golovkin en una sesión de medios en Santa Mónica, California.

Recordar que la pasada semana mientras el boxeador mexicano de 29 años de edad anunciaba su contienda contra el ruso Sergey Kovalev del próximo 2 de noviembre, en dicho anuncio el ‘Canelo’ Álvarez dijo que no busca un tercer combate en contra del kazajo Gennady Golovkin; esto a pesar de las palabras del promotor Óscar de la Hoya.

"Debe estar desesperado al preferir subir dos divisiones para no hacer el enfrentamiento. Él (Canelo) sabe que perdió los últimos cuatro rounds en la pelea pasada, si un juez le hubiera dado a GGG el round, no estaríamos hablando de esto" dijo Tom Loeffler, promotor de Golovkin.

'Canelo' tiene miedo de una tercera pelea asegura Golovkin

Siendo una de las razones primordiales por las cuales GGG firmó con DAZN, el poder tener un tercer enfrentamiento contra ‘Canelo’ Álvarez. De manera irónica el kazajo de 37 años de edad peleará por el título vacante de la FIB, el cual pertenecía a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero tras no tener un acuerdo para la pelea contra Derevyachenko se le despojó.

"Canelo no estaba molesto (porque le quitaran el título), si hubiera estado verdaderamente molesto hubiera peleado por él. Estoy en desacuerdo, si un boxeador no pelea sabe que se lo van a quitar", dijo Johnathon Banks, ahora entrenador de Golovkin.

Dichas declaraciones sobre la tercera contienda ante el ‘Canelo’ Álvarez fueron en la reunión con los medios de comunicación para la promoción de la pelea de Gennady Golovkin, misma que se llevará a cabo el próximo 5 de octubre en el Madison Square Garden de la ciudad de New York y que estará disputando el título de peso medio de la FIB ante Segiy Derevyanchenko.

