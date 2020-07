Gol Leyenda: Gol de Carlos Vela con el LAFC vs Inter Miami (Video).

Carlos Vela es la figura del LAFC y uno de los estandartes de la MLS, recientemente en los Estados Unidos está por comenzar un mini torneo de dicha liga en la ciudad de Orlando, en el cual no está el originario de Cancún, debido a una situación familiar y por ello recordamos un gol leyenda del atacante de 31 años de edad ante la escuadra del Inter Miami de David Beckham.

Y es que en el inicio de la presente semana se supo que el quintanarroense Carlos Vela no formará parte del cuadro del LAFC para la reanudación de temporada de la MLS, esto debido a que su esposa está embarazada y además por precaución por el tema del coronavirus y prefiere no dejarla en estos momentos. Es oportuno mencionar que las reglas impuestas es que no pueden los futbolistas ser acompañados por familiares o amigos.

Carlos Vela.

Gol leyenda de Vela ante el Inter Miami

Por ello recordamos un gol leyenda de Carlos Vela vistiendo la casaca del equipo angelino del LAFC, en donde el dos veces mundialista por la Selección Mexicana (Sudáfrica 2010 y Rusia 2018) ha logrado marcar un total de 57 dianas en 72 juegos disputados en la MLS.

Y es cuando arrancó la temporada de la MLS, el cuadro del LAFC enfrentó al Inter Miami, en dicho compromiso el mexicano Carlos Vela de 31 años marcó un gol leyenda de vaselina, picando el esférico desde los linderos del área y mandando a guardar la número 5 al fondo de las redes; parecería que sería una temporada inolvidable para el ‘Bombardero’, pero la pandemia del coronavirus apagó toda luz.

Vela vs Inter Miami.

No cabe duda que el gol leyenda marcado por Carlos Vela es uno de los más bellos que ha hecho en la MLS, pero que más adelante el goleador del conjunto del LAFC pueda seguir marcando historia con dicha franquicia y en el futbol de los Estados Unidos.