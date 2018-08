Godínez reconoció que Cardozo enseña mañas sudamericanas en Chivas

El Director Técnico de las Chivas, José Saturnino Cardozo, es uno de los futbolistas sudamericanos que más ha logrado brillar en el futbol mexicano durante su época como jugador, por tal razón Jesús Godínez, atacante del Rebaño Sagrado, intenta aprender todos los consejos que les brinda su entrenador, hasta las "mañas".

“El futbol sudamericano es un poco más de roce, ese tipo de mañas, sí nos pasa ese tipo de tips para ser mejores, a lo mejor no me tocó verlo tanto, he visto videos y sí hacía ese tipo de cosas”, informó el delantero.

Para Godínez es un privilegio ser dirigido por Cardozo

De esta manera, Godínez destacó que ser dirigido por el 'Principe Guaraní' es una motivación extra por su carrera y por todo lo que les brinda.

“Es una motivación muy grande, el tener al mejor delantero que ha venido al futbol mexicano es de aprovecharse. Responsabilidad con tal no la siento, me da más confianza el arropo que me da y tratar de absorber los consejos que me pueda dar”, manifestó.

Finalmente, el jugador de las Chivas platicó un poco de la oportunidad que le está otorgando el Guadalajara y la forma en la que los atacantes mexicanos sufren por lograr minutos en la Liga MX.

"En los últimos años no ha habido muchas oportunidades o han destacado en esa posición los delanteros de mi país, pero creo que el talento está, creo que hay muchos delanteros con capacidad en este momento”, finalizó.