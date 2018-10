Gobierno de Argentina niega partido contra México.

La Selección Mexicana anunció recientemente los partidos contra Argentina para el próximo 16 y 20 de noviembre, sin embargo el gobierno del país sudamericano ha negado saber sobre la celebración de dichos enfrentamientos por la Fecha FIFA.

El segundo partido entre Argentina y la Selección Mexicana está pactado para llevarse a cabo en Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentina; sin embargo el gobierno de dicho lugar dice no tener un acuerdo para que sea sede.

En duda partido de Argentina y México en Mendoza

"Me preocupa el anuncio de la AFA: no acordamos nada, ni siquiera hemos hablado con alguien de la AFA. Cuando esté confirmado lo vamos a anunciar. No nos podemos hacer responsables de un comunicado que es falso, todavía no hay acuerdo para que se juegue en el Malvinas Argentinas”, declaró Federico Chiapetta, subsecretario de deportes de la entidad.

Por ahora ni la AFA ni la FMF se han pronunciado a las palabras de Federico Chiapetta. En caso de que el partido no se pueda celebrar en Mendoza, no se tiene alguna otra sede alterna para el partido entre Argentina y la Selección Mexicana.