Gobernador de Sinaloa en pláticas para llevarse al Querétaro a Culiacán

Ruben Rocha, gobernador de Sinaloa, confirmó que se encuentra en pláticas con Grupo Caliente para llevarse la plaza del Querétaro a su ciudad.

El mandatario detalló que fue contactado por los ejecutivos de Grupo Caliente, con quienes mantendrá una reunión en los próximos días.

Debido a las sanciones impuestas por la Liga MX, los actuales dueños del Club Gallos Blancos tendrán que vender la plaza en un lapso de un año en curso.

A través de una conferencia de prensa, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa confirmó que ha tenido pláticas con directivos de Grupo Caliente para trasladar a los Gallos Blancos a la plaza de Culiacán.

"De manera muy transparente yo lo apoyaría. De hecho ya me buscaron porque si es traer un espectáculo para los culichis se los traigo, me gusta el futbol transparente. En primera que quieran venir y no porque allá no los quieren un año, la segunda es saber en qué condiciones podemos recibirlos", mencionó en conferencia de prensa.

Además indicaron que esta semana se volverán a reunir los dueños de los Gallos Blancos y el gobernador de Sinaloa para las pláticas pertinentes.

Con ello serían tres equipos que el estado tendría, contando a Dorados y Mazatlán, equipos que han tenido grandes figuras como Diego Armando Maradona, Pep Guardiola, Cuauhtémoc Blanco, entre otras.

Sanciones del Querétaro por hechos violentos

En tanto a las sanciones a La Corregidora, la Liga MX determinó que deberán tener juegos a puerta cerrada por un año y tres otros sin presencia de las barras bravas.

Hasta el momento se determinaron que hay unas primeras personas detenidas por los hechos, mismos que ya han sido emitidos a prisión preventiva.

Además indicaron que el Querétaro deberán pagar una sanción económica de un millón 500 mil pesos a la federación de fútbol y hacerse cargo de los heridos en la riña.



