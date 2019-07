Giovani dos Santos no jugará en el partido de Campeón de Campeones

A pesar de que la afición americanista lo pide "a gritos" no es razón suficiente para que Giovani dos Santos haga su anhelado debut con las Águilas del América en el próximo partido el cual será frente a Tigres.

Tanto regios como azulcremas se enfrentarán este domingo en punto de las 20:00 horas (Hora Centro de México) en el Dignity Health Tennis Center para disputar el partido por el Campeón de Campeones.

Dos Santos no debutará con el América para el partido frente a Tigres de Campeón de Campeones y en este sentido el propio Miguel Herrera, director técnico dio a conocer la razón en conferencia de prensa:

"Todavía Giovani no está para jugar un partido de futbol; obviamente viene de un gran tiempo de estar parado, físicamente no está tan mal pero no es lo mismo entrenar solo que con todo el equipo, así es que mañana seguramente no verá minutos"