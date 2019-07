Giovani Dos Santos revela: “Si me quedaba en el Galaxy ya estaría casi retirado”

El delantero Giovani dos Santos explotó en contra de el Galaxy LA ya que dice que sufrió bastante en la cuestión física. El jugador de las Águilas cuestionó el trato recibido por parte del cuerpo médico de la escuadra californiana.

“Me obsesioné porque veía que me faltaba algo, siempre trataba de hacer algo para mejorar, la alimentación o lo que sea. Se me hacía una injusticia de que si me lesionaba se dijera que era porque no me importaba, que lo único que me importaba era el dinero, en todos los equipos en los que he estado nunca he tenido un caso de indisciplina, me formé en la mejor escuela del mundo y le dan importancia a ese tipo de cosas”.

Giovani Dos Santos revela: “Si me quedaba en el Galaxy ya estaría casi retirado”

De esta forma, Dos Santos hablo al considerar que se le trataba de forma injusta cuando sufrió mucho por sus lesiones, por lo que recurrió a Carlos Pecanha, preparador físico de la Selección Mexicana y el Club América.

'Gio' enfatizó que pidió consejos de formas externa, aunque siempre hizo lo que el Galaxy le decia, y no dudó que le hubiera orillado al retiro.

“Hace cuatro meses empiezo a entrenar con el club, hay un dolor extraño, me diagnostican en el club y me dicen que era la rodilla, Pecanha me dijo otra cosa. En el club me querían inyectar, pero Pecanha me aconsejaba, obviamente yo como empleado del club tengo que hacer lo que me dice el cuerpo médico del Galaxy.

“Me dieron las inyecciones, pero no veía solución. De una lesión muscular, ellos la querían convertir en una operación, estaban tratando de adivinar qué era lo que yo tenía, si yo me hubiera quedado en el Galaxy, ahorita estaríamos hablando del retiro”, agregó.

En medio de la desesperación, sostuvo que incluso ofreció llevar a gente de su confianza al Galaxy para tener una opinión más fundamentada, algo a lo que los del Galaxy no quisieron.

Tal vez te interese: Iker Casillas se une al equipo directivo del Oporto

“Siempre en todos los equipos que he ido he confiado en mi preparador físico, confío en ellos pero veía que, a pesar de cuidarme en todos los sentidos, seguía lesionándome. Vi que ya el problema no estaba en mis manos, ahí recurrí a Pecanha… le ofrecí al Galaxy traer a mi gente para mejorar, para cuidarme y lo negaron dos veces”.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos