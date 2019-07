Gio y Jona Dos Santos desde el "Caribu" hasta el América y el gol del campeonato

Jonathan dos Santos al fin fue el Dos Santos que siempre quiso ser ya que brillo más por el gran gol de campeonato que nos hizo levantar donde fuese que estuvieramos, este se llevo en la Copa Oro 2019 y su hermano Giovani no tiene mucho que envidiar ya que el día de hoy el América se enfrenta a un amistoso en contra de los Pumas de la Universidad y donde ahí lo podremos ver debutar.

El amistoso de hoy frente a los de la UNAM puede significar el de los primeros minutos del delantero Gio con los azulcremas, equipo al que siempre soño llegar desde que los hermanos Dos Santos jugaban con el Caribú en el estado de Monterrey.

Jonathan y Giovani tenían tan solo cinco y seis años de dad, jugaron representando a Nuevo León en torneos nacionales, entrenaban en un campo de fútbol ya desaparecido en la colonia Contry. Ahí es donde forjaron su gran caracter como jugadores dijo Carlos Alberto Cabral, el entrenador quien durante 3 años los entre en 1995.

El menor de los hermanos Dos Santos era el que tenía el mayor temple, era el que no se achicaba, mientras que el hoy refuerzo del América era aún mas fragil, aunque el motor de la ofensiva “Había momentos en que Gio se tenía confianza, al grado de asegurar que le daría el triunfo a su escuadra. Si íbamos perdiendo se acercaba conmigo, me decía ‘¿cuánto vamos?, 2-0, ahorita los empato’, quedamos 4-2, hacía tres goles y un pase”.

Esa gran confianza lo llevó a destacar de entre los demás

Esa confianza lo llevó a destacar desde pequeño, peleó por el título de goleo en la Liga llamada AIFAS, pero se le presentó un obstáculo que solo podría vencerlo con humildad y compañerismo, ya que estaba empatado con los mismos goles con un elemento de su mismo equipo. “La mamá de Giovani le dijo ‘ya no se la pases tanto a él porque van de líder de goleo los dos, hazla tú, no la cedas a él'”, rememoró Cabral. Pese a ese consejo, Gio colaboró con su compañero y ambos ganaron el campeonato de goleo. “Giovani era un niño un poquito frágil, si un niño por querer quitarle el balón lo tumbaba o él caía mal, se le venía su nivel futbolístico abajo, podemos entenderlo como que es normal por ser niño, pero Jonathan no, Jonathan si lo tumbaban dos, tres veces, se levantaba las mismas veces”.

“Cuando llegamos a pelear la Final en San Nicolás, para el pase al Nacional, nos toca ir ganando 1-0 (con gol de Gio), casi al final del partido nos empatan y nos vamos a penales; ‘Jonathan, tú abres’, me volteó a ver y dijo ‘yo meto gol’… se me acerca Giovani, se me acerca llorando, por nervios, él iba a tirar de tres, cuatro y me dice ‘profe, quiero tirar pero no me pongas al principio’”, mencionó.

Los dos hermanos destacaron de la mano, estuvieron representando a Nuevo León en varios nacionales. Después fueron invitados por el Monterrey, pero algo no les pareció a sus padres y no duraron ni el año con Rayados. Fue después de esto, ya casi a la edad de 11, 12 años, que viajaron a Francia representando a México y fue en ese certamen donde visores de Barcelona los vieron y firmaron.