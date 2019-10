Gina Holguín se convierte en todo un símbolo sexual (FOTOS)

La hermosa conductora de Televisa Deportes, Gina Holguín, se ha convertido en la nueva sensación de las redes sociales al cautivar los corazones de todo el público mexicano, ésto gracias a las “despampanantes” fotografías que ha compartido a través de redes sociales en donde muestra sus diferentes facetas.

Pero la sexy periodista de TUDN no solamente ha generado gran expectativa dentro del ciberespacio, ya que en el año 2012 cuando era conocida como 'la chica del asfalto' del programa 'Matutino express', apareció en portada del mes de agosto de la revista H para hombres.

En la entrevista realizada por la “Revista H”, Holguín señaló que siempre ha sido deportista: "No me 'mato' de hambre para tener un cuerpo perfecto; mis medidas son 92-60-94, y aunque mido 1.74, he conocido bajitos que valen mucho la pena".

También dejó en claro que hablando de sensualidad ella es completamente accesible con sus parejas, al punto de complacerlos en todo lo que le pidan: "Cuando estoy con mi pareja lo complazco en todo, incluso lo acompañaría a un 'table dance' si así lo quiere".

Gina estudio actuación en el CEA

Gina Holguín estudió actuación en el CEA, por lo que una vez que concluyó sus estudios le aconsejaban no ser conductora deportiva pues no podría trabajar en la actuación, pero ella decidió arriesgarrse y hace siete años inició en el programa Matutino Express, al cual está a punto de regresar.

