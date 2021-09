Gimnastas testificaron sobre los abusos que sufrieron por el médico del equipo

Cuatro gimnastas estadounidenses dieron su más sentido testimonio el pasado miércoles ante un comité de audiencia convocado para investigar la negligencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el manejo del caso de abuso contra Larry Nassar, ex médico del equipo de gimnasia estadounidense.

Nassar fue sentenciado a entre 40 y 125 años de prisión en 2018 por abusar sexualmente durante 20 años de más de 150 gimnastas , la mayoría menores de edad. En un informe reciente publicado en julio pasado arrojó luz sobre los numerosos errores y encubrimientos por parte de agentes del FBI , lo que permitió que los abusos continuaran meses después de que las víctimas hubieran denunciado los crímenes.

Piden justicia por errores

El informe revela que a pesar de la seriedad de las acusaciones contra Nassar, la investigación del FBI se retrasó, mientras que dos oficiales que manejaban el caso mintieron durante el interrogatorio cuando se presentó evidencia de inconsistencias en su investigación.

Ahora, cuatro de los cientos de mujeres que sufrieron el abuso piden justicia para garantizar que los responsables rindan cuentas.

Una de las víctimas de Nassar, el ex capitán del equipo olímpico de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. 2012 y 2016, Aly Raisman manifestó que no puede “creer en un futuro seguro para los niños” , si no le dan una respuesta sobre las insuficiencias de la investigación.

Por su parte, la famosa gimnasta estadounidense Simone Biles denunció ante el público que las víctimas de los abusos de Nassar “sufren y seguirán sufriendo”, dado que “nadie ha hecho lo necesario para protegerlas”.

Según Biles, a pesar de que Nassar "es donde pertenece", los agentes que retrasaron el caso deben responder por los graves errores cometidos durante la investigación. "¿Cuánto vale una chica?" Se preguntó Biles. “Nos han fallado y merecemos respuestas”, agregó.

En paralelo, la gimnasta Maggie Nichols reveló durante su discurso que se le pidió que no hablara con nadie sobre los abusos para que no afectara el caso, aunque luego descubrió que en realidad no se estaba llevando a cabo ninguna investigación.

