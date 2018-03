Agencias/Diario La Verdad Río de Janeiro, Brasil.- Gignac sería pretendido por el Flamengo. El club brasileño estaría interesado en hacerse con los servicios del delantero francés durante el mercado invernal. Aún no da inicio el mercado de fichajes y el delantero frances Andre-Pierre Gignac ya tiene 'pretendientes'. Flamengo, club de Río de Janeiro, Brasil, estaría interesado en hacerse con los servicios del atacante de Tigres, según la página Coluna Do Flamengo. Sin embargo, el conjunto felino ha expresado en ocasiones anteriores que no está interesado en vender a su principal referente en la ofensiva. Gignac tiene contrato con Tigres hasta el próximo año y sería hasta entonces que otras instituciones podrían considerarlo. No es la primera vez que se surge el rumor por llevarse al delantero francés del equipo dirigido por el "Tuca" Ferreti. Falta esperar si quedará en un simple interés o si el cuadro carioca logra hacerse de los servicios de la máxima figura del conjunto de Tigres.

