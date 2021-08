Gignac seguirá fuera tres partidos más tras su “pequeñita fractura”

La lesión de André Pierre Gignac le impedirá jugar no solo ante el Querétaro este martes, sino que se perderá dos partidos más mientras completa su recuperación, con el objetivo de regresar en la jornada 8 ante el León.

El francés trabajó por separado en el entrenamiento de este domingo, pero aunque el técnico Miguel Herrera esperaba tenerlo disponible ante los Gallos Blancos, esto no será posible.

Recordemos que André fue diagnosticado con un esguince de ligamento del tobillo y una contusión ósea previo al duelo de la jornada 3 ante Santos. En ese momento el equipo médico prefirió esperar la evolución del francés para determinar el tiempo de recuperación.

Gignac quiere estar de vuelta antes del clásico regio

El delantero francés no pudo jugar en el empate contra Puebla.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador que representó a Francia en Tokio 2020 informó que está seguro de que se recuperará del problema físico que le provocó la “pequeña fractura” en su tobillo derecho.

“Con mucho ÁNIMO saldré de esta!! El reto es estar listo la semana contra León!! Una pequeñita fractura no me vencerá. Keep smiling vamos mis @TigresOficial”, escribió Gigniac en su publicación en Instagram, que acompañó con una foto de sí mismo usando un guante amarillo con una carita feliz.

Gignac se estaría perdiendo los partidos ante el Querétaro, Mazatlán y Atlas, esperando estar a disposición de “El Piojo” antes del partido contra Monterrey como visitantes, que se jugará el 19 de septiembre. Es muy probable que el francés no llegue al 100 por ciento.

Gignac en los Juegos Olímpicos

Francia perdió dos de sus tres partidos en fase de grupos y fue goleado por Japón.

Después de que la selección de Francia quedó eliminada contra Japón en cuartos de final, Gignac y su compañero de la Liga MX, Florian Thauvin, fueron duramente criticados por la afición francesa.

Como reportamos en La Verdad Noticias, cuando André Pierre Gignac regresó a México para reintegrarse a Tigres, pidió un poco de tiempo para descansar de los tres partidos que jugó y de las 15 horas de viaje, por lo que no estuvo ante Toluca.

