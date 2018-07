Gignac reconoce acercamiento de Mónaco pero confirma que sigue en Tigres

El delantero francés de Tigres, André-Pierre Gignac, admitió este lunes que recientemente recibió contacto por el AS Mónaco, pero negó el ofrecimiento del Principado.

En una entrevista con Pello Maldonado, el jugador galo dejó en claro al señalar que su objetivo es terminar su carrera con los felinos, y añadió que únicamente saldría al Olympique de Marsella, el otro equipo de sus amores.

“Hubo contacto, pero la verdad Mónaco es un club que compra jóvenes, para venderlos más tarde. Para que crezcan en el club y venderlos. Caso Mbappé. Caso Lemar. No creo que sería bueno para mí regresar a Francia si no es Marsella".

De igual forma, Gignac añadió que es feliz en el futbol mexicano y no añora a su país natal.

"No me arrepiento nada de venir, me siento como en casa, a veces no extraño nada de Francia. Me gusta el alma que tiene el Estadio Universitario, siempre está lleno, es increíble", declaró.