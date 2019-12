Gignac pide disculpas a la afición de Tigres

El delantero Francés de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, André-Pierre Gignac, público un comunicado luego de tantas interrogantes que se dieron al inicio de la semana, donde se especulaba la salida del equipo y otros cuestionamientos.

La afición se cuestionaba qué pasaba con el delantero de Tigres quien primero dejaba interrogantes, horas más tarde aclaraba que no se iba del equipo y que solo aclararia lo sucedido ante las Águilas del América y su eliminación.

El delantero de Tigres, André-Pierre Gignac lanzó su comunicado pidiendo disculpa a la afición

Gignac por fin aclaro dudas en su comunicado

Fue este miércoles cuando se dio a conocer el comunicado de André-Pierre Gignac donde aclaró lo sucedido el pasado domingo en el terreno de juego y pidió disculpas a la afición.

“Los errores son parte del juego, culpables somo todos, somos un equipo, desde los delanteros que somos los primeros defensas. Regresando del vestidor jugamos con el corazón y ¡casi lo logramos!”, escribió.

Gignac agradeció el apoyo de la afición en el comunicado

En el comunicado también menciona la decepción que sintió el equipo al momento de escuchar el silbatazo final y pidió a la afición unidad con los Tigres para la próxima temporada.

“Nosotros también estamos decepcionados pero le pido UNIDAD para la clausura 2020, las críticas, los abucheos los entendemos, la decepción también es parte del trabajo, de nuestras vidas, pero ¿Crees que eso puede ayudar al equipo? ¿Al jugador? No creo! redactó.

Gignac agradeció a la a fición felina por el apoyo a Tigres

Gignac agradeció a la afición felina a quien les pidió disculpas asi como unidad y no caer en en el juego de otras personas.

No nos enganchamos con los demás, aguantemos y no caigamos en el juego de otros. ¡Nosotros nos levantamos a escribir nuestra propia historia! Aquí nadie se baja del barco ¡Nosotros no nos rendimos jamás! Agrego.

