"Gignac no es indispensable; si lo quieren, que vengan y paguen", Tuca Ferretti

Después de que este lunes se diera a conocer que el AS Mónaco tiene en la mira a André-Pierre Gignac como refuerzo para esta campaña, Ricardo Ferretti señaló que si lo quieren están obligados a pagar su cláusula de rescisión, la cual es una cantidad de 25 millones de euros.

“Si llega aquí y paga su recisión de contrato, no tengo ningún problema. Ahorita lo vimos con Ronaldo, llegaron y pagaron, con Neymar, pagaron. Si pagan la de André no tengo problema, somos necesarios, no indispensable, lo que perdura es la institución”, declaró en rueda de prensa.

Al atacante francés únicamente le queda un año de contrato y apenas hace una semana el presidente del club, Miguel Garza, expresó que comenzarán las pláticas para hacer la renovación por dos años.

En relación al arribo de Eduardo Tercero para suplir a Timothée Kolodziejczak, Tuca mencionó que está obligado a comprobar su calidad para adueñarse de un lugar en el equipo, ya que en el once titular solo colocará a los futbolistas que se encuentren en mejor nivel.

“Viene a integrar el plantel, tendrá que demostrar y competir como todos, no viene ni como titular ni como suplente. Si demuestra, tendrá sus oportunidades, siempre seré justo con el equipo y poner al que esté mejor para el equipo”, puntualizó.