Gignac ignorado en Navidad, Tigres ya reveló quien es su nuevo favorito. Foto: nuevolaredo.tv

André-Pierré Gignac ha sido un ídolo de los Tigres desde su llegada, especialmente cuando el Director Técnico era Ricardo Ferrati, pero las cosas cambian y a la llegada de Miguel Herrera todo parece no ser “tan positivo” para el francés quien esta Navidad acaba de sufrir otro desaire del nuevo DT, ¿esto podría causar su salida?, ¿qué fue lo que le hizo?

En La Verdad Noticias te recordamos que este jugador se ha convertido en la clave de muchos partidos ganados para los Felinos y su salida podría representar una verdadera pérdida.

Anteriormente te contamos que el nacido en Francia salió con Canelo Álvarez; sin embargo, ahora te diremos por qué parece que el Piojo Herrera ya marcó su línea con él y dejó ver quién es su actual favorito.

Gignac ya no es el favorito de Tigres en Navidad

Las cosas quedaron en evidencia para André-Pierre en esta época navideña, ya que los Felinos a cargo de Miguel Herrera parecen ya tener a su nuevo favorito y no es el francés como en otros años, pues, ahora el mensaje para esta fecha fue protagonizado por Nicolás López, quien muchos dicen es el que más agrada al “Piojo”.

No se sabe realmente cual sea la razón por la que André no participara en el video de felicitación, tal vez fue el nombre de “Nicolás” el que hizo que eligieran al uruguayo, ya que en la grabación se le puede ver disfrazado de santa claus, ¿crees que de verdad ya no quieran tanto al nacido en Francia?

¿Cuándo dejará André-Pierre a Tigres?

André-Pierre. Foto: nuestragente.mx

Aunque hay muchos rumores de una posible salida del francés, desde hace tiempo él había externado su deseo de retirarse en el equipo Felino, pero hay quienes aseguran que si los desaires siguen podría dejar a los Universitarios para tocar nuevos horizontes.

Si quieres saber más sobre este tema tienes que revisar Tigres ya tiene el reemplazo de Gignac.

Con información de elfutbolero.com.mx