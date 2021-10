Gignac demostró que no con todos los de Tigres puede festejar un gol

André-Pierre Gignac fue la estrella del Chivas vs Tigres, pero ni por eso perdona a quien en su momento no lo supo valorar, ¡tienes que saber con quién no festejó su primer golazo!

En La Verdad Noticias te recordamos que el partido se vivió ayer a las 21:00 horas en el Volcán y fue parte de la Jornada 16 de Apertura de la Liga MX.

Anteriormente te contamos que Tigres ya tiene su reemplazo; sin embargo, ahora te diremos que es lo que pasó ayer en la banca.

¿Con quién no quiso festejar su gol Gignac?

El jugador André-Pierre tiene claro que debe festejar en grande y con su equipo cada anotación que logre con los felinos, algo que quedó claro en el minuto 4, cuando el francés mandó un cañonazo seguro contra el portero enemigo y logró pasarlo efectivamente, dando desde esos primeros minutos el triunfo a la escuadra felina.

Aunque, todo fue fiesta, André no celebró con todos, pues, en un video se logró ver como corrió a la banca para estar con todos sus compañeros, pero al llegar pasó de largo y justo delante de Miguel Herrera, así es, no corrió a festejar con El Piojo, lo que deja claro que las cosas no van de todo bien en los vestidores.

Cabe mencionar que esto podría dejar al descubierto que la titularidad del francés es imposición de la directiva y no tanto un gusto para su Director Técnico, quien, lo había mantenido lejos porque estaba lesionado, pero ahora, no tiene pretextos para no tomarlo en cuenta.

El segundo y fabuloso gol de Tigres

André. Foto: www.tudn.com

Durante el primer tiempo contra las Chivas, los felinos llevaban la victoria desde los primeros minutos, y casi a finales del segundo tiempo las cosas no cambiaron, por el contrario, confirmaron su éxito, pues André anotó el segundo gol en el minuto 89, algo que calentó los ánimos del Rebaño Sagrado y al minuto 86 y de forma desesperada Guido Pizarro anotó en el minuto 86, anotó un gol contra los anfitriones.

Si quieres saber más de este jugador tienes que leer Gignac pudo tener a un crack de reemplazo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de elfutbolero.com.mx