Gignac de Tigres UANL deberá comparecer por orden de la FGR

André Pierre Gignac, delantero del equipo de fútbol Tigres UANL, tendrá que presentarse para declarar por petición de la Fiscalía General de la República (FGR), ¡aquí te damos todos los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que el jugador francés ha sido presa de la polémica debido a que podría haber cometido un error durante su proceso de naturalización.

Anteriormente te contamos que André mostró amor por Tigres en mural del Estadio de Seúl; sin embargo, ahora te diremos por qué tendrá que rendir declaraciones.

FGR: Gignac deberá presentarse a declarar

André Pierre. Foto: goal.com

La Fiscalía General de la República creó una carpeta de investigación en contra del André Pierre, ya que, se identificó que tuvo anomalías en su proceso de naturalización, especialmente debido a que realizó la contratación de un gestor que le ayudó a tramitar su carta de no antecedentes penales, ya que, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no encontró registro de que él mismo hubiese sido el que realizó la solicitud de dicho documento.

El error fue identificado por la SRE, dependencia que comunicó a la fiscalía de inmediato la irregularidad.

¿Por qué estuvo mal lo que hizo André Pierre?

André Pierre. Foto: espndeportes.espn.com

De acuerdo con lo informado la carta de no antecedentes penales es un trámite personal, de ahí que, no puede hacerlo otro individuo que no sea el interesado, lamentablemente parece ser que la persona que lo tramitó era su asesor, quien sólo debió darle como tal asesoría y no tramitar el documento.

Ante dicho error los abogados del jugador, los de Cemex y del Club Tigres han pedido a la Fiscalía que eviten citarlo a declarar, pero parece que será imposible evitarlo, ya que, aun cuando es un delito federal no grave lo mejor es que lo reconozca de forma pública, y así podrá disminuir su condena, la cual, es una multa económica.

Hasta ahora, se sabe que será en la próxima semana que sea citado, si no asiste tendrá un segundo citatorio, y si se niega a ir aún con este, entonces la Fiscalía lo obligará a hacerlo.

Es necesario destacar que su problema legal tiene muchas probabilidades de que se resuelva con el pago de la multa y su declaración.

Si quieres saber más sobre este futbolista tienes que revisar Por esto Gignac es investigado por la FGR.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de soyfutbol.com