Gignac cumple 36 años en medio de una derrota en la Semifinal

André-Pierre Gignac este domingo 5 de noviembre André-Pierre Gignac celebra su cumpleaños número 36, el cuál seguramente no será de lo mejor, por la eliminación de Tigres a manos del León en Semifinales.

A pesar de ello no queda duda de que el francés es un elemento histórico en Tigres y uno de los delanteros de más jerarquía en la actualidad de la Liga MX, aunque algunos cuestionan su edad, el exjugador auriazul, Mateo Bravo, considera que seguirá vigente todavía un par de años más.

Hay que destacar que en febrero de este año, el francés André-Pierre Gignac firmó una renovación de contrato hasta 2024, por lo que está cerca de cumplir el primero y le restarían dos más, plazo que el portero volador considera que cumplirá sin problemas, hablando de su rendimiento futbolístico.

Pieza esencial en el Tigres

Muchos consideran que su heredero debe ser Nicolás López, campeón de goleo del Apertura 2021, Mateo considera que todavía no es un momento para buscarlo: “André les dará los dos años que lo firmaron y de ahí ir buscando, perfilando si es Diente López u otro goleador”.

“Carlos González no ha dado lo que se esperaba de él, lo que estaba dando en Pumas. No sé a qué se deba, si es cuestión mental o no sé, pero ojalá tengamos de regreso a Charli”, dijo el exjugador auriazul.

Se destaca que Gignac ya es un elemento veterano y ya no tiene la velocidad que mostraba cuando arribó al conjunto de la UANL en 2015, Bravo considera que sigue aportando al ataque, empezando por la marca que jala y puede seguir aportando goles sin problema alguno.

“André ya tiene 35 años y es una edad respetable para un centro delantero, pero es un centro delantero con mucha experiencia, quizá ya no con la velocidad que llegó hace unos años a Tigres”.

Deben estar preocupados por su regreso

Además dijo que sigue siendo un hombre importante, que jala marca, con los tiros de castigo: “entonces yo creo que tenemos Gignac para un buen rato, siendo bien abastecido por Quiñones, por Aquino, por el Diente o por los que jueguen. Los equipos deben estar preocupados por el regreso de André”.

Cabe destacar que en 2021, el delantero francés André-Pierre Gignac suma 26 juegos con el cuadro regio y siete goles. Sufrió para anotar en el Guard1anes 2020, donde sólo registró tres anotaciones y le costaron las lesiones en el Apertura 2021.

