Gignac confiesa que le gustaría que Matías Almeyda fuera técnico del Tri

Han sido distintos nombres de técnicos que se han rumorado como probables reemplazos de Juan Carlos Osorio luego de su salida del banquillo de la Selección Mexicana, entre ellos Matías Almeyda y Ricardo Ferretti; aunque André-Pierre Gignac, confesó que su favorito para hacerse cargo del cuadro azteca es el Pelado.

"Me gustaría Almeyda como técnico de la Selección Mexicana", admitió el atacante francés de Tigres en una entrevista con Pello Maldonado.

En la misma plática, el galo expresó un poco de los planes que tiene cuando 'cuelgue' los botines y resaltó que desearía llegar al banquillo de la escuadra de la UANL.

"Cuando me retire, me gustaría ser parte del cuerpo técnico de Tigres. Creo que pudiera ser entrenador", comentó.

Gignac de igual forma se tomó el tiempo para aclarar por qué no estuvo en la ceremonia de premiación de la Final del Clausura 2017, en la que se coronó Chivas, y no obtuvo su presea de Subcampeón.

Chivas

"No recogí la medalla con Chivas porque se me hizo una injusticia por el penal no pitado, pero Chivas fue un merecido campeón", expresó.

Finalmente, el delantero informó los nombres de los jugadores con los que desearía o le habría encantado compartir campo, y asombró que nombrara a uno de los futbolistas que estuvo en el foco de Tigres. "Me gustaría jugar con Giovinco y me hubiese gustado jugar con Lucas Lobos y Walter Gaitán, ellos tenía magia en los pies, yo no", puntualizó.