Gignac asegura que no celebrará goles contra México durante Tokio 2020

El delantero de los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, aseguró que de anotar contra la selección mexicana en Tokio 2020, no festejaría el gol.

André enfrentará con Francia a los mexicanos durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que con sus declaraciones deja entre ver el amor que le tiene a este país.

Previamente en La Verdad Noticias te contamos sobre la convoctario de Francia hacia el delantero de los Tigres, así como también al recién llegado Florian Thauvin.

Es tan grande el respeto y cariño del delantero por México, que recientemente expresó su sentir sobre el duelo que tendrá contra la selección de su país de origen.

“No, no creo (festejar). es mi país de adopción, me siento un mexicano más, tengo hijos mexicanos, cómo me han recibido hace seis años, tengo la cultura en la sangre, así que va a ser un partido muy especial para mí”, dijo.