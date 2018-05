Gianluigi Buffon se despide de la Juventus con emotiva carta

El portero italiano de 40 años, Gianluigi Buffon, utilizó su cuenta de Instagram para despedirte de la Juventus. Con una emotiva carta, Buffon recordó el momento en el que inició su carrera y además, le agradeció a todos los que han estado a lo largo de ella.

Seis mil ciento once momentos de pura pasión.

“Seis mil, ciento once días.

Además relata, que se encuentra agradecido con todos aquellos que han ayudado a que su vida sea especial. Haciendo referencia a su paso por la Juve, el portero resalta que militar en este equipo se ha convertido en una segunda piel que siempre ha amado y respetado.

“Una piel que he usado, amado y respetado. Y que he guardado y protegido con todo de mí mismo. “Con todas mis limitaciones, pero también con toda la pasión que siempre me ha acompañado.”, continúa Buffon.