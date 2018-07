Gerardo "Tata" Martino candidato para dirigir a la Selección Mexicana.

Este lunes Ricardo “Tuca” Ferreti dijo no a la Selección Mexicana tras la salida de Juan Carlo Osorio, por lo que los nombres empiezan a sonar para llegar al banquillo del Tri; ahora el del argentino Gerardo “Tata” Martino se vuelve candidato para ocupar la vacante que dejo el colombiano.

"Tata" Martino candidato para dirigir a la Selección Mexicana.

Los nombres de Miguel “Piojo” Herrera y Matías Almeyda se suma el de Gerardo “Tata” Martino para llegar al banquillo de la Selección Mexicana.

El entrenador argentino del Atlanta United FC de la MLS tuvo una entrevista para la cadena de Univisión Deportes en donde hizo mención sobre un posible interés por parte de la FMF para se haga cargo del banquillo de la Selección Mexicana.

"Tata" Martino candidato para dirigir a la Selección Mexicana.

“Tengo un contrato vigente con Atlanta United, con el que estoy muy contento y muy cómodo”, aseguró en exclusiva con Univision Deportes desde Atlanta este lunes. Tengo posibilidad de renovar por dos años más. De hecho hay un preacuerdo, pero el arreglo inicial era dos años más otros dos si nos poníamos de acuerdo".

Cabe señalar que Gerardo “Tata” Martino llegó al Atlanta United FC desde el año pasado y su contrato con el equipo de la MLS finaliza esta campaña.

"Tata" Martino candidato para dirigir a la Selección Mexicana.

“Los proyectos que puedan aparecer, cuando a uno le gustan y tiene posibilidades, se sienta a conversar con quienes aparecen ofreciendo nuevos proyectos; me cuesta hablar mucho de lo que puede ser el futuro. Es mucho más fácil hablar cuando uno no tiene trabajo, aunque cuando uno no tiene trabajo es porque hay pocas ofertas”.