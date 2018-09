Gerardo Martino se ríe de que lo pongan en el Tricolor

Después de la prática del Atlanta United de este viernes, el entrenador argentino Gerardo Martino, fue nuevamente cuestionado sobre los rumores que lo colocan en la Selección Mexicana como en la de Argentina, a lo que el Tata contestó que los dos temas le causan risa.

“Ahora lo tomo un poco de forma risueña, pero en realidad me parece muy injusto que las cosas que se dicen salga a aclarar quien no las dice. Si yo no digo nada, no tengo nada para aclarar, los que lo tienen que aclarar son los que lo dicen. Repito, mi prioridad es Atlanta, resolver con Atlanta y después ver”, comentó el técnico.

De manera pública, el Tata ha rechazado en varias ocasiones que ha tenido acercamiento con gente de la Federación Mexicana de Futbol, pero fuentes cercanas revelaron a Mediotiempo que si han existido sondeos, sin embargo los dirigentes no le han mandado ningún tipo de propuesta oficial ni nada en concreto.

Martino tiene en la mesa la propuesta del Atlanta United para hacer la renovación de contrato por dos años más y su tiempo límite para decidir y contestarle al club estadounidense es el siguiente lunes.

“Esta semana es absolutamente enfocarse en Red Bulls y seguramente la semana que entra volveremos a hablar con Darren Eales (presidente del equipo).

“(Necesitaría más tiempo para decidir) si cuando llegada esa fecha contractualmente, estuviera el caso de que no hubiera ningún tipo de conversación, pero con la dirigencia ya llevamos un tiempo conversando”.