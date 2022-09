Gerardo Martino se niega a dar declaraciones tras su llegada a Monterrey

Gerardo Martino llegó a Monterrey para hablar con los jugadores de Rayados que podrían ser convocados para el Mundial de Qatar 2022, pero lo que más llamó la atención tras su llegada fue su silencio ante los cuestionamientos de la prensa.

El técnico argentino se negó a dar declaraciones a los medios de comunicación que acudieron al Aeropuerto de Monterrey, después de haber caído 1-0 ante Paraguay en partido amistoso celebrado en Atlanta.

Martino fue abordado a su salida de la Terminal B, sin embargo, el estratega de la Selección Mexicana se limitó únicamente a decir que estaba en Monterrey para dialogar con los jugadores de Rayados.

¿Qué jugadores de Monterrey están en la mira?

¡EN COMPLETO SILENCIO! ������



Gerardo Martino no atiende a los medios de comunicación en su llegada a Monterreyhttps://t.co/g2W2JMwykJ pic.twitter.com/SLOPD1QIh4 — MARCA Claro (@MarcaClaro) September 1, 2022

Es importante mencionar que César Montes, Luis Romo, Rogelio Funes Mori y Rodolfo Pizarro han sido los elementos de Rayados que han sido convocados por Gerardo Martino a lo largo de su proceso.

Mientras que por parte de los Tigres de la UANL, el defensor Jesús Ángulo y el volante Sebastián Córdova son las opciones del entrenador dudamericano para subirlo a la convocatoria del Mundial de Qatar 2022.

Varios tacharon de malo el partido ante Paraguay, pues a pesar de jugar bien, siguen sin conseguir el gol, lo cual ha sido una constante desde hace algunos años, pues ayer dominaron el juego en casi todos los ámbitos, y aún así no lograron anotar.

Te puede interesar: Gerardo Martino llevará a Marcelo Flores al Mundial de Qatar 2022

Gerardo Martino se siente un “enemigo público

Gerardo Martino se niega a dar declaraciones tras su llegada a Monterrey

Ante todo lo que se ha dicho sobre él, el entrenador mencionó que cree que hay personas que se alegran de que a la Selección Mexicana le vaya mal, y que esto termina incidiendo en los jugadores, que terminan presionados por los comentarios negativos.

"Sí, se vale. Parece que soy el enemigo público número uno. Pero la gente no me conoce, si sabe cómo soy como persona, esto no pasaría. La gran preocupación es saber cómo esto incide en los jugadores".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.