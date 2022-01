Gerardo Martino ¿Qué jugadores de la Selección Mexicana ya no lo quieren? Foto: heraldodemexico.com.mx

Hace tiempo que Gerardo Martino está en polémica por los últimos resultados de la Selección Mexicana en las Eliminatorias de Qatar 2022, pero ¿sabías que desde dentro de la planilla hay tres jugadores que ya le quieren dan calle?

En La Verdad Noticias te recordamos que el Tri se encuentra actualmente en la posición número 3 de las Eliminatorias mundialistas con 14 puntos, siendo superado por Estados Unidos que ocupa el segundo lugar con 14 puntos, y por Canadá, quien encabeza el listado con 16 puntos.

Anteriormente te contamos que cuando Gerardo dejó México; sin embargo, ahora te diremos qué seleccionados mexicanos ya no se tientan el corazón al decidir si el actual DT del Tricolor debe salir para traer a otro más fresco.

Selección Mexicana: 3 jugadores que ya no quieren a Matino

Hirving Lozano. Foto: dallasnews.com

No solo la afición está en contra del Director Técnico del Tricolor, incluso hay tres futbolistas dentro de la escuadra que ya no quieren que el Tata continúe dirigiendo la planilla, pero ¿quiénes son?

Se sabe que uno de los inconformes es Hirving Lozano, así es, el jugador del Napoli no ve con buenos ojos a Gerardo desde que vetó a Carlos Salcedo, su amigo cercano, pero no solo él está de acuerdo con su salida, también Jesús Tecatito Corona y Héctor Herrera ya no lo toleran.

Es importante mencionar que, tras el juego con Canadá, y según Javier Alarcón, Gerardo presentó su renuncia a la planilla, algo que causó que se dividiera, pues, fue ahí que se reveló a los tres jugadores mencionados antes que ya no lo quieren.

¿Cuánto años tiene el Tata Martino?

Tata Martino. Foto: gq.com.mx

Tiene 59 años de edad, pues nació el 20 de noviembre de 1962 en Rosario, Argentina.

