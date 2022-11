Gerard Piqué rompe el silencio y habla de cómo es su vida sin Shakira

Finalmente Gerard Piqué rompió el silencio sobre su separación de Shakira, ya que junto a su nueva novia Clara Chía y tras poner fin a su carrera en el fútbol, el defensor está dispuesto a disfrutar de su libertad.

"Ahora estoy libre de decir, ya no es eso de tener que estar encasillado y responder lo que toca", dijo en entrevista con Ibai Llanos. Hacía tiempo que no hablaba, creo que la última vez fue hace meses, en el Camp Nou di un pequeño discurso, pero con prensa hace meses que no hablo".

Gerard Piqué, quien dijo estar "muy bien", destacó que a partir de ahora tendrá el tiempo para hacer muchas cosas que desea, incluso seguir con esa vida de excesos que muchos le han criticado, según informa Yahoo Style.

"He disfrutado muchísimo de mi carrera futbolísitca, pero ahora tener la libertad de no estar cada día entrenando ni los fines de semana ocupados con partidos, me va a dar la oportunidad de centrarme en otras muchas cosas que quiero hacer", dijo.

"Me he dedicado a eso: a exprimir cada día de mi vida como si fuera el último, porque me lo estaba pasando bomba. Y espero, ahora que me he retirado, seguir viviendo de esta manera", indicó.

"Necesitamos ir a comer y cenar fuera, a tener vida social, salir de fiesta. "Todo tiene un balance en la vida. Yo he tenido una carrera de casi 20 años y me he cuidado para poder estar ahí, pero es que si no sales de fiesta qué me pongo ¿a salir de fiesta ahora?", se preguntó.

"Es que es obligatorio, si no sales de fiesta durante cinco años… hay algo oscuro. Da igual si eres futbolista o eres camarero, eso da igual", indicó. A aquellos que siempre le han criticado su estilo de vida, dejó saber que "lo voy a seguir haciendo", incluso sabiendo "las consecuencias".

"Soy así, pero lo he reconocido… Hay gente a la que le gusta hacerlo todo a la perfección y hay gente que es distinta. A mí me gusta jugar al límite, las normas son así, pues intentemos que sean así", aseguró.

