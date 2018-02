Gerard Piqué invertirá en el Tenis

La Copa Davis es el torneo de tenis más longevos del mundo, ya que fue creado en el año 1900. Pero el próximo año tendrá algunos ajustes que en gran medida serán gracias al aporte de Gerard Piqué.

El defensor del FC Barcelona, a través de su empresa llamada Kosmos, invertirá 2 500 millones de euros por un contrato de 25 años, durante el cual se espera aumentar los premios para jugadores y federaciones y crear proyectos para el desarrollo del deporte blanco y de esta copa.

En el 2019, la Copa Davis se jugará en una única sede por espacio de siete días en el mes de noviembre entre 18 países, los 16 del Grupo Mundial más otros dos, con un playoff inicial de seis grupos de tres (pasan los seis primeros y los dos mejores segundos) y eliminatorias a partir de cuartos. Cada eliminatoria constará de dos partidos individuales y uno de dobles, a tres sets.

Gerard Piqué

“Juntos podemos elevar la Copa Davis a un nuevo nivel a través de esta Final de la Copa del Mundo de Tenis con los mejores equipos y jugadores”, explicó el presidente de Kosmos, Gerard Piqué.

Quien ya se pronunció a favor de este nuevo proyecto del jugador catalán, fue un tenista aficionado del Real Madrid, Rafael Nadal: “Cuando una cosa no funciona a la perfección hay que buscar soluciones, hace años que esto es así. Es una buena iniciativa que puede funcionar, ojalá tenga éxito, ojalá que no sea fija, que se pueda ir repartiendo por todo el mundo. Lo importante es que un evento que será como una Copa del Mundo no se quede en un lugar particular, que se pueda ir viendo en diferentes lugares del mundo, que los aficionados puedan desplazarse, disfrutar de animar a su país, y eso hace que la competición se haga grande y única”.

La Federación Internacional de Tenis podría hacerlo oficial en agosto próximo, durante la reunión anual a celebrarse en Orlando.