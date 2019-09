Georgina Rodríguez esposa de Cristiano Ronaldo calienta las redes sociales (FOTOS)

La modelo española Georgina Rodríguez, esposa del delantero estrella de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, incendió las redes sociales con una candente foto en la que deja al descubierto sus grandes atributos, los cuales han logrado cautivar al delantero de la selección portuguesa.

Georgina Rodríguez

A pesar de tener cuatro hijos con el ex atacante del Real Madrid, Georgina luce actualmente un cuerpo escultural que enloquecería a cualquiera, ésto se pudo comprobar en una foto que subió a su cuenta oficial de Instagram la cual ya casi ha alcanzado un millón de me gusta y poco más de 2, 600 comentarios, en donde sus seguidores no perdieron la oportunidad de agradecer tan linda instantánea.

Georgina tiene más de 12 millones de seguidores en Instagram

Georgina Rodríguez esposa de Cristiano Ronaldo calienta las redes sociales (FOTOS)

La impresionante foto levantó más de un suspiro en todos los seguidores de la española, ya que en la foto aparece vistiendo una sexy ropa deportiva muy ajustada, en donde se muestra el gran trabajo que ha realizado en el gimnasio a tan sólo unos meses de haber dado a luz a su pequeña hija llamada Martina.

Georgina Rodríguez esposa de Cristiano Ronaldo calienta las redes sociales (FOTOS)

El pasado mes de noviembre, Georgina Rodríguez, tuvo al cuarto hijo de Cristiano, una bebé llamada Alana Martina, su primera hija juntos. Su embarazo se hizo público en julio, un mes después de que ella misma confirmara la llegada de sus mellizos, un niño y una niña llamados Mateo y Eva, que nacieron gracias a un vientre alquilado.

