Gennady Golovkin desmiente a Canelo Álvarez por “bajas” declaraciones

Han pasado más de tres años desde que Gennady Golovkin y Canelo Álvarez se enfrentaron por última vez, por lo que sin duda el tercer episodio de dicha rivalidad es uno de los más esperados en el mundo del boxeo.

A pesar de que no se ha confirmado una nueva pelea entre el mexicano y el kazajo, ambos boxeadores no han perdido la oportunidad de ir calentando el ambiente, aunque en esta ocasión GGG se dijo desconcertado tras unas declaraciones del tapatío.

"También dijo (Canelo) que supuestamente dije algunas cosas malas sobre él. Recuerdo que después de la segunda pelea, nos dimos la mano y dijimos, 'Buena pelea', obtuvimos el resultado tal como fue”, señaló Gennady Golovkin para el portal BoxingScene.

Golovkin contradice a Canelo Álvarez

“Y luego, tres o cuatro años después, está empezando a decir que es muy personal para él. Es barato. Yo diría que es un poco bajo", mencionó el boxeador kazajo de 39 años de edad en declaraciones para el sitio BoxingScene.

Durante la presentación de la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Dmitry Bivol, el boxeador mexicano aseguró que el tercer combate ante Golovkin se ha convertido en un tema personal para él, por lo que dejó abierta la posibilidad de que próximamente se vuelvan a enfrentar.

¿Qué dijo Canelo Álvarez sobre GGG?

"Tenemos este negocio donde tenemos que pelear después con Golovkin, así que dije '¿por qué no?' Todos quieren ver esa pelea, puede ser o no tarde, pero todos quieren esa pelea, así que ¿por qué no?”, comentó.

"Sí (es personal), él habló mucha mierda, muchas cosas. Tenemos primero la pelea del 7 de mayo y me concentro en ella. No es una pelea fácil, será complicada para mí. Me concentraré y luego hablaremos de la otra (ante GGG); espero ganar", declaró el multicampeón..

