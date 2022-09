Gennady Golovkin deja mal parado al Canelo Álvarez

Ls Trlogía Canelo" Álvarez vs Gennady Golovkin es una pelea que el tapatío ha tomado como algo personal, por lo que ha lanzado varios ataques verbales en contra del kazajo, quien se ha mostrado reacio a responderle, a pesar de la dureza de las declaraciones.

Con frases como "camina con bandera de pendejo", el monarca azteca ha buscado desestabilizar al que fuera su amigo, sin lograr que eso suceda, hecho que no deja de sorprender y para el cual dejó una contundente explicación.

“Para mí, es solo otra pelea, aunque con un boxeador destacado y un boxeador muy interesante. Va a ser una pelea interesante, pero de nuevo, nada personal. Tomemos a mi oponente contra Dmitry Bivol, no hubo nada personal en esa pelea, era solo boxeo”.

Gennady Golovkin sobre Canelo Álvarez

Gennady Golovkin deja mal parado al Canelo Álvarez

“Lo mismo aquí para mí. Son solo negocios, solo boxeo. No veo ningún motivo para entrar en detalles personales, no vale la pena. Por la forma en que se ha comportado durante los últimos cuatro años, no quiero descender a su nivel", afirmó GGG para The Fight de Teddy Atlas.

Enseguida, Ken Rideout, otro de los entrevistadores, le mencionó a Golovkin que le daba crédito por no encadenarse a "charlas basura", además de que recordó que ha visto cómo suele tomar los encuentros de una forma profesional, lo que dio pie a una nueva ofensiva.

Te puede interesar: ¿Cómo entrena Canelo Álvarez para la trilogía contra Golovkin?

GGG rebaja a Canelo Álvarez

Gennady Golovkin deja mal parado al Canelo Álvarez

“Si no puedes hablar de boxeo y comunicarte con tu oponente sin insultarlo, sin usar obscenidades o hablar basura mientras dices, palabras obscenas, no vale la pena comunicarse con ese oponente.

“Tenemos un dicho que se puede traducir textualmente. Una abeja no podría explicarle a una mosca que la miel es mejor que la mierda. Simplemente no vale la pena intentar hacer eso”, dijo Golovkin.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.