“Gato” Silva sufre macabra lesión que le provoca fractura de tibia y peroné (VIDEO VIRAL)

Una terrorífica escena que todo jugador de fútbol quisiera evitar durante su carrera, se presentó este fin de semana en el partido que disputaron la Universidad Católica y el Unión La Calera, en donde el volante chileno Francisco Silva sufrió una escalofriante lesión en el encuentro correspondiente a la Copa Chile, en el cual la Unión Calera consiguió el triunfo con marcador de 2-1.

Silva abandona el terreno de juego en ambulancia

El macabro episodio ocurrió apenas al minuto 24 minutos del primer tiempo, cuando el ‘Gato’ Silva, ex jugador del Independiente, recibió una durísima entrada por parte del volante argentino Matías Alejandro Laba, quien disputó una pelota dividida en medio campo con una impresionante fuerza desmedida, que terminó por arrollar al “Gato” a quien se le atoró la pierna entre el césped sintético y la tijera aplicada por ambas piernas de Matías Laba.

El futbolista de la “U Católica” sufrió una terrible fractura de tibia y peroné tras recibir tan tremendo impacto, incluso, una ambulancia tuvo que entrar hasta el medio campo para poder trasladar al jugador al hospital, quien ya fue operado en las últimas horas y de acuerdo a los reportes médicos del club universitario, el “Gato” Silva estará un periodo de 4 a 6 meses en recuperación.

“No tuve la intención de lastimar a nadie"

Por su parte, el jugador responsable de tan fuerte entrada aseguró que nunca tuvo la intención de lastimar a su compañero, argumentando que este tipo de jugadas divididas se dan todo el tiempo en el fútbol pero que en esta ocasión la peor parte le tocó. a Silva.

Matías Laba asegura en entrevista que no era su intención hacerle daño a Silva

“No tuve la intención de lastimar a nadie. Lamentablemente, él sacó la peor parte. Y la verdad es que en ese momento no me dí cuenta de nada. Después, en el vestuario, cuando me enteré de todo, mi frustración y mi amargura se multiplicaron el triple”, lamentó Laba.

